Москва, 16 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Американская компания «Макдоналдс», владелец сетей ресторанов быстрого питания, прекращает работу в России. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM McDonald's в России

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — заявили в компании.

Ещё в марте 2022 года компания объявила о приостановке работы российских ресторанов. При этом работникам продолжали платить зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, первый ресторан «Макдоналдс» (McDonald’s) открылся в Москве в январе 1990 года. В настоящее время в России насчитывалось 850 таких заведений.

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