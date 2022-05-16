Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:26 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 16 мая известило о предъявлении обвинения 55-летнему жителю Усолье-Сибирского в совершении преступления по экстремистской статье.

Информация экстремистского характера Экстремизм.рф

Установлено, что, а 2019–2020 гг. мужчина на своей странице в соцсети «Вконтакте» умышленно и публично распространил доступные для других пользователей сети «Интернет» экстремистские материалы, а также с целью возбуждения ненависти и вражды размещал комментарии в адрес граждан других национальностей, содержащие экстремистские высказывания.

Преступление выявлено сотрудниками полиции. Мужчина был задержан следователями СК, по месту жительства проведен обыск. Ему избрана подписка о невыезде.

Органы следствия напоминают, что за совершение указанного преступления может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в России возросло количество преступников, осуждённых за терроризм и экстремизм. Как сообщил 9 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, речь идёт о более чем 1,2 тысячи человек за 2021 год.

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