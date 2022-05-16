Мосальск, Калужская область, 16 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Мосальском районе Калужской области между гражданкой России и иностранцем за денежное вознаграждение ранее был зарегистрирован брак без намерения создать семью, который судом признан недействительным. Об этом 16 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Обручальные кольца. Брак, семья

Прокуратура Мосальского района провела проверку соблюдения требований миграционного и семейного законодательства. В связи с выявленными нарушениями, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака.

Исковые требования прокурора были удовлетворены судом в полном объёме.