В калужском Мосальске судом расторгнут фиктивный брак с иностранцем
Мосальск, Калужская область, 16 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Мосальском районе Калужской области между гражданкой России и иностранцем за денежное вознаграждение ранее был зарегистрирован брак без намерения создать семью, который судом признан недействительным. Об этом 16 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Обручальные кольца. Брак, семья
Прокуратура Мосальского района провела проверку соблюдения требований миграционного и семейного законодательства. В связи с выявленными нарушениями, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака.
Исковые требования прокурора были удовлетворены судом в полном объёме.