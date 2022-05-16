Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге ведут разработку системы банковских платежей, которая станет заменой иностранной системе SWIFT. Об этом рассказали в Центре технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (ЦТРР СПбГУ), сообщает 16 мая издание «Петербургский дневник». Отечественная система в отличие от зарубежной будет децентрализованной.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

В основе проекта учёных из Петербурга лежат распределенные реестры, среди них и блокчейн-технологии. Речь идет о последовательной цепочке информационных блоков, которая выстроена по определённым правилам.

«Наша разработка принципиально отличается. Система изначально создается как полностью децентрализованная. В ней нет и не предвидится регулятора, поэтому отключить кого-либо от системы технически невозможно», — заявил директор Центра Дмитрий Шишмаков.

По оценкам председателя ассоциации «Финтех Старт» Арсения Третьякова, устойчивость системы будет возрастать вместе с численностью пользователей. При этом если 20% успешности системы состоит в ней самой, то 80% — во внедрении.

На сегодняшний день уровень разработки системы составляет 15-20%. По словам учёных, на завершение проекта понадобится пять месяцев.

Напомним, в рамках антироссийских санкций в середине марта 2022 года от системы SWIFT отключили семь крупнейших российских банков. При этом Еврокомиссия планирует отключить ещё несколько российских банков.

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