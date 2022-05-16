Сеул, 16 мая 2022, 13:25 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился 16 мая к лидерам правящей и оппозиционной партий с просьбой о сотрудничестве в утверждении кандидатуры Хан Док Су на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя правящей партии «Сила народа» Ли Чжун Сока.
По его словам, глава государства обратился с просьбой к лидерам партий, а также спикеру Национального собрания (парламента) Пак Бён Соку перед тем, как выступить перед парламентом.
Известно, что на прошлой неделе Юн Сок Ёль обращался к парламенту с аналогичной просьбой, однако правящая и оппозиционная партии не смогли договориться о дате проведения пленарного заседания.
В Южной Корее премьер-министр — единственная должность в кабинете министров, требующая одобрения парламента.