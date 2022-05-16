Сеул, , 13:25 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился 16 мая к лидерам правящей и оппозиционной партий с просьбой о сотрудничестве в утверждении кандидатуры Хан Док Су на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя правящей партии «Сила народа» Ли Чжун Сока.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

По его словам, глава государства обратился с просьбой к лидерам партий, а также спикеру Национального собрания (парламента) Пак Бён Соку перед тем, как выступить перед парламентом.

Известно, что на прошлой неделе Юн Сок Ёль обращался к парламенту с аналогичной просьбой, однако правящая и оппозиционная партии не смогли договориться о дате проведения пленарного заседания.

В Южной Корее премьер-министр — единственная должность в кабинете министров, требующая одобрения парламента.