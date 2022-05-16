Москва, , 13:24 — REGNUM Правительство России упростит ввоз на территорию нашей страны компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Об этом 16 мая сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Михаил Мишустин Government.ru

«Существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбук, смартфоны», — сказал он.

Также Мишустин отметил, что современному человеку уже трудно представить себе жизнь без таких устройств. Кроме того, премьер-министр РФ добавил, что в связи с этим правительство России приняло решение «временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации».

При этом он указал, что такое решение упростит импорт такой техники в России и обеспечит удовлетворение внутреннего спроса на нее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что в России обнулят пошлины на импортное оборудование.