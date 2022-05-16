Москва, , 13:22 — REGNUM Развитие торгово-экономических отношений России и Таджикистана необходимо продолжать. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

По словам Путина, Россия остаётся основным торгово-экономическим партнёром Таджикистана. В 2021 году товарооборот между двумя странами вырос почти на 45%, а за первые три месяца 2022 года — более чем на 70%.

«Это хорошая тенденция, которую надо сохранять. Есть причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом», — сказал Путин.