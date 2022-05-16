Ереван, 16 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Властям Армении не удастся сломить протестное движение, арестами. Об этом заявил один из лидеров протестов, соучредитель фонда «АРАР» Аветик Чалабян в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Photolure Протесты в Ереване

«14 мая меня арестовали по сфабрикованному уголовному делу, в котором отсутствует состав преступления, — с целью оказать на меня и моих друзей политическое давление. Все, кто меня знает, прекрасно понимают, что я не совершал никаких противоправных действий», — написал Чалабян.

Он отметил, что, протесты, несмотря на такое давление, продолжатся. Чалабян также поблагодарил всех, кто поддержал его в трудное время, и заявил о своей уверенности в победе, которая «откроет новую страницу в нашей истории».

Напомним, Челобяна обвинили в подкупе с целью привлечь студентов вуза на митинг. Поводом для подозрения стала обнародованная 9 мая в СМИ аудиозапись. В ней якобы преподаватель Аграрного университета предлагает председателю студсовета по 1000 драмов (около $2) за каждого студента, приведённого на митинг.