Зыряновский район, , 13:21 — REGNUM Томские правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Зырянском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

ДТП в Томской области УМВД по Томской области

Вечером 14 мая на 57 км трассы Больше-Дорохово — Тегульдет автомобиль Volkswagen Jetta под управлением 45-летнего водителя съехал с дороги, после чего опрокинулся.

«От полученных травм водитель погиб на месте происшествия. С травмами в больницу доставлены два пассажира — 45-летний мужчина и 13-летний подросток», — отметили в ведомстве.

По данным местных СМИ, состояние несовершеннолетнего оценивается как средней тяжести. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.