Ярославль, 16 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ярославской области закрыли ковидные отделения ещё в трёх больницах. Об этом сообщает региональный депздрав.

Mos.ru Койки

Пациентов с коронавирусом перестанут принимать в больнице №3 в Рыбинске, а также в Переславской и Угличской центральных районных больницах. Всего в регионе действует 324 ковидные койки из которых 194 заняты.

Приём больных с ковидом остаётся в Госпитале ветеранов войны в Ярославле, в Ярославской инфекционной больнице, в больнице №2 в Заволжском районе Ярославля, больнице имени Семашко и Ярославской центральной районной больнице. В Рыбинске койки остаются в больнице имени Пирогова, А в Тутаеве — в центральной районной больнице.

За сутки в регионе было выявлено 66 случаев. Неделю назад этот показатель составлял 80 человек. Также за сутки 68 пациентов выздоровели, 2 человек госпитализировали 1 скончался.