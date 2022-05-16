Казань, 16 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В столице Татарии не состоится концерт группы «Би-2». Об этом 16 мая сообщает региональное министерство культуры.

Reactor691 Группа «Би-2»

«Организаторы банально не выполнили требования по безопасности зрителей», — информирует пресс-служба ведомства.

Выступление в Казани планировалось 1 июня.

ИА REGNUM напоминает, 28 апреля за несколько минут до начала сорвался концерт группы в Омске. Очередное выступление было отменено в Пензе. При этом причину музыканты не раскрыли. Предстоящее шоу в Башкирии тоже под вопросом.

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