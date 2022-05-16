Петропавловск-Камчатский, , 13:20 — REGNUM Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который 16 мая прибыл на Камчатку, после совещания по вопросам развития туризма в крае, заявил, что для иностранных круизных компаний в России созданы лучшие условия, чем для отечественных. Он пообещал восстановить здравый смысл.

В круиз (сс) pasja1000

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«Это же вообще недопустимо. Люди, которые это допускают, делают всё наоборот по отношению к тому, как должно быть. Поэтому мы точно ситуацию перевернём, восстановим здравый смысл. Граждане Российской Федерации, компании, работающие на территории России, должны обладать в Российской Федерации преимущественными правами», — цитирует Трутнева телеграм-канал полпредства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке заключили 55 инвестсоглашений в области туризма. Благодаря им в крае должны появиться новые отели, гостиничные комплексы, круизные проекты. Размер уже вложенных инвестиций составляет 47 млрд рублей.