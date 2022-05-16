Красногорск, 16 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Инфраструктурные объекты на территории Подмосковья необходимо сдавать в срок или с опережением графика. Об этом 16 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для нас важно, чтобы темп и качество работ по всем направлениям были интенсивными, желательно с опережением графика», — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья также сообщил, что на данный момент подрядчики, которые строят инфраструктурные объекты на территории региона, справляются с этой задачей и находятся в тесном взаимодействии с профильными органами областной власти.