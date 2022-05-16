Тюмень, , 13:19 — REGNUM В Тюменской области 16–17 мая в школах проходят последние звонки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона

Последний звонок Ольга Демиденко © ИА REGNUM

В 2021-2022 учебном году последний звонок прозвучит для 18 516 выпускников девятых классов и 10 854 одиннадцатого.

Единый государственный экзамен для выпускников 11 классов в Тюменской области пройдёт с 26 мая по 2 июля. И начнётся он с тестов по географии, литературе и химии.

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