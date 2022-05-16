Тюмень, 16 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Тюменской области 16–17 мая в школах проходят последние звонки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

В 2021-2022 учебном году последний звонок прозвучит для 18 516 выпускников девятых классов и 10 854 одиннадцатого.

Единый государственный экзамен для выпускников 11 классов в Тюменской области пройдёт с 26 мая по 2 июля. И начнётся он с тестов по географии, литературе и химии.