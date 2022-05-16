Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 13:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии уличили в хищении денежных средств из фонда заработной платы директора Чегемского пассажирского автотранспортного предприятия. Его признали виновным в присвоении денежных средств, полагающихся выплатам в качестве зарплаты сотрудникам. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на три с половиной года, сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Установлено, что директор муниципального предприятия осуществлял хищение чужого имущества (заработной платы сотрудников предприятия) путем обмана и с использованием своего служебного положения», — приводит слова представителя ведомства «Интерфакс».

Всего было подтверждено более 70 эпизодов совершенного преступления. Директора автопредприятия обвинили в мошенничестве и, кроме того, в получении взятки. Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.