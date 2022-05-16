* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:17 — REGNUM На следующий день после объявления забастовки обменщиками валюты в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили силу, чтобы открыть крупнейший рынок валюты «Сарайе-Шахзада» в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (запрещенная в РФ организация) isafmedia

Источники из профсоюза обменщиков «Сарайе-Шахзада» заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудили их открыть ворота рынка в полдень 15 мая.

Достоверный источник на условиях анонимности сообщил газете «8 Собх», что, за исключением нескольких перекупщиков, другие члены союза менял не хотели подчиняться талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Профсоюзы обменщиков валюты в Кабуле и провинциях объявили 14 мая забастовку после резкого повышения цен на лицензии на обмен. Это привело к увеличению стоимости доллара по отношению к афгани.