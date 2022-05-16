Сана, , 14:38 — REGNUM Цены на мясо птицы и ряд других продуктов питания на йеменском рынке выросли в среднем на 600% за последнюю неделю.

Йемен Gerry & Bonni

Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, со ссылкой на представителей местных ассоциаций защиты прав потребителей, рост цен затронул ряд направлений. По данным журналистов, в первую очередь, подорожание мяса на внутреннем рынке связано с резким ростом цен на корма для животных. Из-за того, что в Йемене не развито крупное скотоводство, производство мяса птицы является предельно важным для экономики страны. Однако, по данным Al-Araby-al-Jadid, дальнейший рост цен в ближайшее время может привести к краху птицеводства в Йемене, из-за чего стране угрожает полномасштабный голод.

Ранее СМИ сообщили, что из-за глобального продовольственного кризиса, в Йемене существенно сократились запасы зерна и муки.