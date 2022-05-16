Чита, 16 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 16 мая известила о поведении проверки по факту гибели несовершеннолетнего на промышленной базе.

Pixabay.com Несчастный случай

По предварительным данным, вечером 6 мая на территории одной из промышленных баз в г. Борзе во время движения фронтального погрузчика марки «ТО-18Б2» придавлен 15-летний подросток, который от полученных травм скончался в больнице.

По данному факту 7 мая следователями СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят правомерность возможного привлечения к труду несовершеннолетнего, соблюдение правил охраны труда и требований безопасности на производственной базе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области подросток получил серьёзные травмы, выпав из окна с высоты второго этажа. Инцидент случился днём 9 мая в Таганроге.

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