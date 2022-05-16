Москва, 16 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Россия будет внимательно следить за последствиями расширения Североатлантического альянса. Об этом 16 мая сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Москва будет внимательно следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО для безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.