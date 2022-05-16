Москва, , 13:15 — REGNUM Отраслевые ассоциации наделят полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации на ввоз ряда электронных устройств. Об этом 16 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства», — заявил Мишустин.

«К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны. Без них современному человеку уже сложно представить свою жизнь. И правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», — указал он.