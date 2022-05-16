Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чувашии третьи сутки подряд растёт число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом нет новых летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 16 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 79 299 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 мая подтверждено 44 случая инфицирования. Количество вновь выявляемых носителей SARS-CoV-2 растёт третьи сутки подряд: напомним, что 14 мая подтверждено 42 случая заражения, 13 мая — 39.

Вылечились от ковида в Чувашии 73 503 человека, в том числе 15 мая выписаны 33 пациента, а госпитализированы в больницы ещё 19 ковидных больных. Доля выздоровевших в целом по республике составляет 92,69%.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, что в Чувашии умерли 4628 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прививку от ковида сделали 701 416 жителей, из них завершили вакцинацию 669 868 человек.

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