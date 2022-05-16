Нью-Йорк, США, 16 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Дженнифер Лопес выступит в качестве исполнительного продюсера сериала, в основу которого ляжет сказка о Золушке. Об этом 16 мая сообщает портал Comicbook.

(сс) Ana Carolina Kley Vita Дженифер Лопес

Производством шоу займутся студии Nuyorican Productions, Skydance Television и Concord Originals, Рэйчел Шукерт («Блеск», «Клуб нянь») также займет должность исполнительного продюсера. Отмечается, что эта версия «Золушки» будет основана на телемюзикле Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерштейна II.

Для справки: впервые цветной мюзикл «Золушка» Роджерса и Хаммерштейна вышел в эфир телеканала CBS 31 марта 1957 года. Впоследствии на его основе были созданы несколько театральных версий, и т.ч. пантомима для Вест-Эндского театра (Лондон, Великобритания).