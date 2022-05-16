Кострома, 16 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Костромской области разместят ещё 165 переселенцев, покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Документ об этом размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Прибытие беженцев в Кострому

Их поселят в Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в здании, принадлежащем частной компании «Трио». Её учредителем является Алексей Павлов — владелец половины доли в Торговом центре «Венеция», а также двух фирм, занимающихся управлением недвижимостью.

Напомним, ранее регион обеспечил временным жильём 468 человек, в том числе 84 ребёнка. Их поселили в Красносельском, Костромском и Буйском районе, Нерехте. На обеспечение каждого прибывшего пищей и вещами первой необходимости тратится 1328 рублей, эти расходы области компенсирует федеральный бюджет.