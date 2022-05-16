Москва, , 13:12 — REGNUM В России продолжают вводить стимулирующие меры для ввоза важнейшей продукции. Об этом 16 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Продолжаем работу по формированию зелёного коридора для ввоза в страну важнейшей продукции из числа той, что пока не производится в России и в целом на территории Евразийского экономического союза», — заявил Мишустин.

Соответствующее решение уже приняты в отношении товаров первой необходимости — в частности, лекарств и продовольствия.

«Теперь дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырьё и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов — прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT», — указал он.