Кемерово, 16 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в совершении сексуального преступления против ребёнка 13 лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

ДНК

По данным следствия, в феврале 2009 года обвиняемый зашёл в подъезд жилого дома за семилетним мальчиком. Заведя его в подвал, он совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении ребёнка, после чего забрал у него деньги и проездной билет.

Педофила по горячим следам задержать не удалось. Как выяснилось, мальчик не запомнил его внешность, зато запомнил голос. Кроме того, на его одежде были найдены биологические объекты, по которым был выделен ДНК-профиль подозреваемого, однако совпадений по федеральной базе не было найдено.

Тем не менее, правоохранители не прекратили поиски преступника. В 2021 году группа по раскрытию преступлений прошлых лет вновь изучила одежду ребёнка с учётом современных возможностей. Новая проверка выявила совпадение с ДНК-профилем мужчины, отбывающего в настоящее время наказание.

«Благодаря тщательно продуманной тактике работы с подозреваемым, проведённым опознанием по голосу, а также результатам дополнительно проведённой генетической экспертизы подозреваемый под тяжестью неопровержимых доказательств дал признательные показания», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.