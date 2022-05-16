Ижевск, 16 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Корпорация развития Удмуртии заключила соглашение с коммерческим представителем в Белоруссии. Интересы предприятий республики в республике будет продвигать представитель ООО «Белруском» Людмила Ковалевская, сообщает пресс-служба правительства республики.

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

Коммерческое представительство будет заниматься полным сопровождением компаний из Удмуртии, поиском потенциальных партнеров, а также заключением контрактов. Также будет оказана помощь по размещению удмурстких товаров на местных платформах и маркетплейсах.

По словам директора АНО «Корпорация развития Удмуртии» Дианы Алапаевой, в этом году также планируется найти коммерческого представителя в странах Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года Удмуртия экспортировала в Казахстан 47 кубометров изделий из липы. Только в мае была проконтролирована отправка 5 тонн продукции.