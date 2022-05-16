Париж, , 13:10 — REGNUM Во Франции суд постановил «временно открыть» большую мечеть в городе Бове, которая ранее была закрыта за пропаганду идей радикального исламизма, сообщает Le Figaro.

В мечети (сс)Vyacheslav Argenberg

Суд подчеркнул изменения, которые произошли с момента закрытия мечети в декабре префектурой департамента Уаза, в частности, прекращение работы имама, которого обвинили в радикальных проповедях.

«Продолжающееся закрытие мечети — это серьезное и явно незаконное посягательство на свободу вероисповедания», — говорится в заявлении суда.

Напомним, префект департамента Уаза во Франции постановил в конце декабря закрыть мечеть в городе Бове на шесть месяцев.