Кишинёв, , 13:10 — REGNUM Партии социалистов и коммунистов Молдавии 16 мая вывели своих сторонников на акцию протеста в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Партии социалистов.

Протест OpenClipart-Vectors

Сообщается, что акция проводится в связи с высокими темпами инфляции в стране. Активисты вышли с плакатами «Цены под контроль государства», «Стоп инфляции», «Инфляция: 2021 — 2%, 2022 — 27%» и другими.

«Протестующие требуют, чтобы Национальный банк Молдовы перешел под власть народа, и также требуют отставки главы НБМ», — отметили в пресс-служба ПСРМ.

Стоит отметить, что в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. По прогнозу Нацбанка, в третьем квартале темпы инфляции в республике вырастут до 31%.

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