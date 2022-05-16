Благовещенск, , 13:10 — REGNUM В Приамурье ожидают, что в города и сёла по программе «Земский доктор» приедут жить и работать 33 специалиста, а по программе «Земский фельдшер» — 13 медиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Учреждениям здравоохранения не хватает анестезиологов-реаниматологов, неврологов, кардиологов и других специалистов. Приезжающие по программе врачи получают по 2 млн рублей, фельдшеры — по 1 млн.

В прошлом году в Приамурье удалось привлечь в Свободненскую, Константиновскую, Зейскую, Серышевскую, Тамбовскую больницы, АОКБ и областную психиатрическую больницу, в Тындинскую стоматологическую поликлинику, Архаринскую, Бурейскую, Райчихинскую, Шимановскую, Сковородинскую, Ивановскую, Тындинскую и Октябрьскую больницы, а также в больницу рабочего поселка Прогресс 35 врачей. В различные учреждения здравоохранения трудоустроились 10 фельдшеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на единовременные выплаты по программе «Земский фельдшер» претендуют 30 специалистов. Их планируют трудоустроить в медицинские учреждения региона до конца 2022 года.