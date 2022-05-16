Уфа, 16 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. 1,432 млрд рублей выделено в 2022 году из бюджета Башкирии на закупку коммунальной техники для нужд муниципалитетов. Об этом 16 мая сообщила исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колонна коммунальной техники

Она отметила, что эти средства были распределены между муниципальными образованиями в зависимости от площадей и объемов выполняемых работ.

Отмечается, что, исходя из своих потребностей и лимитов выделенных средств, муниципальные образования приобретают 239 единиц техники, в том числе 132 единицы производства Белоруссии, остальная техника произведена в России.

Голованова напомнила, что с середины апреля в Башкирию поступили 60 единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что коммунальные службы Уфы получили 23 трактора МТЗ «Беларус 82.1», а также восемь машин УКМ-2500м с вакуумной подметально-уборочной установкой и двумя щетками.