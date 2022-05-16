София, , 13:08 — REGNUM Около 1100 работников крупнейшей болгарской теплоэлектростанции «Марица-3» вышли на массовую акцию протеста в Софии с требованием к правительству Болгарии возобновить работу указанного предприятия. Об этом 16 мая сообщает софийская газета «Факты».

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, участники акции собрались у здания министерства энергетики и водных ресурсов и развернули плакаты с надписями «Долой коррупцию!» и «Хотим жить!». На данный момент в среде протестующих лиц раздаются антиправительственные лозунги.

Предполагается, что в ближайшее время к мероприятию присоединятся другие работники «Марицы», приехавшие в болгарскую столицу из Димитровграда (Хасковская область на юге Болгарии).

Напомним, работа ТЭС «Марица-3» была приостановлена 21 апреля текущего года специальным распоряжением Инспекции окружающей среды и водных ресурсов Болгарии. Согласно официальной информации, за последние три месяца на станции произошло сразу несколько выбросов диоксида серы.