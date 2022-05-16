Калуга, 16 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Более 56,2 тысячи человек приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных общественных территорий для благоустройства, сообщили 16 мая корреспонденту ИА REGNUM министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Благоустройство двора

Наиболее активные участники онлайн-голосование жители Перемышля, Медыни, Спас-Деменска, Жиздры и Мещовска.

«В 15 районах планы уже выполнили и перевыполнили, в оставшихся районах проголосовало более 90% жителей. У нас есть три отстающих муниципалитета: Малоярославецкий район — 59,4%, Обнинск — 42%, Калуга — 28,5%», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Голосование началось 15 апреля и продлится до 30 мая 2022 года. В Калужской области на выбор предложено 155 общественных территорий в 58 муниципальных образованиях, в которых проживают 842 тысячи человек.