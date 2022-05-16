Багдад, , 13:13 — REGNUM Министерства здравоохранения и энергетики Ирака объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей территории страны. Об этом сообщает Shafaq.

Пыльная буря Ирак https://twitter.com/IraqLiveUpdate

По данным журналистов, режим ЧС был введён из-за начавшейся в понедельник, 16 мая, пыльной бури, которая охватила большую часть территории Ирака.

По данным министерства здравоохранения страны, из-за непогоды более 2000 человек были госпитализированы с сильным обострением лёгочных заболеваний. Отмечается, что министр здравоохранения Ирака Хани аль-Акаби призвал медицинские учреждения срочно принять меры для приёма новых пациентов.

В свою очередь, министерство энергетики страны привело своих сотрудников в режим повышенной готовности. В ведомстве ожидают, что непогода может повредить линии электропередач и оставить без света ряд регионов Ирака.