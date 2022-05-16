Москва, , 13:07 — REGNUM Доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play для скачивания приложений на смартфоны, открыт для всех пользователей. Об этом сообщают в пресс-службе АНО «Цифровые платформы».

Смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, открыта регистрация иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Несмотря на санкции, многие IT-девелоперы не хотят терять российский рынок, заявил генеральный директор АНО Арсений Щельцин.

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru», — говорится в сообщении.

Сейчас пользователи могут скачать через NashStore более 1 тыс. приложений, включая Rutube. В ближайшее время станет доступна система оплаты за цифровые товары.

Разработчики пояснили, что для установки NashStore нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников в настройках смартфона.

Читайте также: Браузер Google Chrome перестал обновляться в онлайн-магазине Play Market