Кисловодск, Ставропольский край, 16 мая 2022, 13:06 — REGNUM В городе-курорте Кисловодске 16 мая «телефонные террористы» заминировали школы, санаторий и больницу. О том, что в городе вновь начались проверки правоохранительных органов в начале новой рабочей недели, сообщил мэр курорта Евгений Моисеев.
Отметив, что «террористы» решили подло «ударить» по нашим детям», он сообщил, что все необходимые службы задействованы для обследования объектов.
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