Кисловодск, Ставропольский край, , 13:06 — REGNUM В городе-курорте Кисловодске 16 мая «телефонные террористы» заминировали школы, санаторий и больницу. О том, что в городе вновь начались проверки правоохранительных органов в начале новой рабочей недели, сообщил мэр курорта Евгений Моисеев.

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Отметив, что «террористы» решили подло «ударить» по нашим детям», он сообщил, что все необходимые службы задействованы для обследования объектов.

«Поступили сообщения о минировании гимназии №19 и детской хореографической школы. Также сообщили о взрывных устройствах в центральной городской больнице и санатории «Долина Нарзанов». Все службы на месте. Ведется проверка», — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

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