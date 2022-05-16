Красногорск, , 13:05 — REGNUM Новая программа развития экономики Подмосковья направлена на привлечение инвесторов. Об этом 16 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы всё чаще говорим о нашем плане — новой экономике Подмосковья. Её цель проста — обеспечить максимальное содействие приходу новых инвесторов, а также помочь работе малого и среднего бизнеса, а также наладить очень тесное взаимодействие по программам импортозамещения», — сказал Воробьев.

По его словам, работа региональных властей в этом направлении уже даёт результат. Уже реализована часть мер по бесплатному предоставлению земли инвесторам, а также льготному кредитованию бизнеса, отметил глава Подмосковья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье для строителей планируют ввести новую льготу