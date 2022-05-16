Москва, , 13:05 — REGNUM После резких колебаний нефть сорта Brent 13 мая завершила неделю символическим снижением на 0,5%, расположившись над уровнем $111 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 16 мая, котировки продолжают демонстрировать повышенную волатильность — после утреннего взлета выше $112, фьючерсы резко подешевели и торгуются ниже $110 в ходе европейской сессии.

Теоретически у Brent есть шанс на более внятные попытки роста. Эпидемиологическая обстановка в Китае продолжает улучшаться, что снижает риски для спроса.

Тем временем Германия ранее сегодня заявила, что до конца года откажется от закупок российской нефти даже в случае отсутствия эмбарго со стороны ЕС.

В США же не наблюдается предпосылок для существенного наращивания добычи — число буровых на прошлой неделе увеличилось, но незначительно.

В пользу реализации бычьего сценария на рынке черного золота говорит и приближение летнего автомобильного сезона, который традиционно сопровождается повышенным спросом на бензин.

Впрочем, понижательные риски тоже присутствуют, и в этом контексте главным потенциальным фактором давления на нефтяные цены является угроза замедления экономического роста на фоне агрессивной политики Центробанков во главе с ФРС США.

К слову, сегодняшнее падение Brent во многом обусловлено слабыми данными по промышленному производству и розничным продажам в Китае.

На данный момент путь наименьшего сопротивления для нефти пролегает на юг, но в дальнейшем можно ожидать приступов покупок с целью на ключевой барьер $115.

В случае усиления давления внимание игроков снова сместится на 20-дневную скользящую среднюю, которая сегодня проходит в районе $107,25», — считает эксперт.

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