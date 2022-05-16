Москва, 16 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. После резких колебаний нефть сорта Brent 13 мая завершила неделю символическим снижением на 0,5%, расположившись над уровнем $111 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Сегодня, 16 мая, котировки продолжают демонстрировать повышенную волатильность — после утреннего взлета выше $112, фьючерсы резко подешевели и торгуются ниже $110 в ходе европейской сессии.

Теоретически у Brent есть шанс на более внятные попытки роста. Эпидемиологическая обстановка в Китае продолжает улучшаться, что снижает риски для спроса.

Тем временем Германия ранее сегодня заявила, что до конца года откажется от закупок российской нефти даже в случае отсутствия эмбарго со стороны ЕС.

В США же не наблюдается предпосылок для существенного наращивания добычи — число буровых на прошлой неделе увеличилось, но незначительно.

В пользу реализации бычьего сценария на рынке черного золота говорит и приближение летнего автомобильного сезона, который традиционно сопровождается повышенным спросом на бензин.

Впрочем, понижательные риски тоже присутствуют, и в этом контексте главным потенциальным фактором давления на нефтяные цены является угроза замедления экономического роста на фоне агрессивной политики Центробанков во главе с ФРС США.

К слову, сегодняшнее падение Brent во многом обусловлено слабыми данными по промышленному производству и розничным продажам в Китае.

На данный момент путь наименьшего сопротивления для нефти пролегает на юг, но в дальнейшем можно ожидать приступов покупок с целью на ключевой барьер $115.

В случае усиления давления внимание игроков снова сместится на 20-дневную скользящую среднюю, которая сегодня проходит в районе $107,25», — считает эксперт.

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