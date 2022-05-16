Чебоксары, , 13:03 — REGNUM В ближайшие дни в Чувашии значительное потепление не прогнозируется, более того — местами может выпасть мокрый снег. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Снег и похолодание Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, в ближайшее время потепление не прогнозируется: предстоящая неделя будет холодной с кратковременными дождями. Значительное повышение температуры ожидается 24 мая, но при этом в конце месяца республику может накрыть «мощная волна похолодания».

По предварительным расчётам, на неделе пик похолодания придётся на 19 — 20 мая, когда температура упадёт до +10 градусов, а местами осадки могут переходить в мокрый снег, возможна снежная крупа. В ночь с 20 на 21 мая возможны слабые заморозки, а 21 — 22 мая будет преимущественно без осадков и станет на пару градусов теплее.

По прогнозам, потепление начнётся 24 мая: ожидается, что дневная температура воздуха повысится до +15…+20 градусов.

Синоптик-любитель отмечает, что первая половина мая в Чебоксарах оказалась на 2,5 градуса холоднее обычной. Осадков выпало чуть наполовину больше месячной нормы.