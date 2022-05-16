Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал 15 мая власти американских штатов выделить дополнительные средства, оставшиеся от пакетов экономической помощи, на укрепление правоохранительных органов, сообщает New York Post.

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С таким заявлением глава Белого дома выступил на церемонии в честь блюстителей порядка, призвав чиновников тратить деньги на полицейских, в том числе на лучшую подготовку и укомплектование штатов.

«Я призываю каждого мэра и губернатора использовать имеющиеся у них финансовые ресурсы, и они есть у них сейчас, потратить их сейчас, этим летом, когда исторически всплеск преступности», — сказал Байден во время церемонии, проходившей на Капитолийском холме.

Заявления Байдена стали значительным отходом от позиции Демократической партии, которая несколько лет назад подталкивала к сокращению бюджетов полиции.

Напомним, после гибели при задержании рецидивиста Джорджа Флойда и начавшихся массовых погромов в американских и европейских городах ряд официальных лиц, СМИ и представителей общественных организаций призывали к сокращению финансирования правоохранительных органов США.