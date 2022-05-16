Байден вопреки линии партии призвал активнее тратить на полицию в США
Вашингтон, 16 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал 15 мая власти американских штатов выделить дополнительные средства, оставшиеся от пакетов экономической помощи, на укрепление правоохранительных органов, сообщает New York Post.
С таким заявлением глава Белого дома выступил на церемонии в честь блюстителей порядка, призвав чиновников тратить деньги на полицейских, в том числе на лучшую подготовку и укомплектование штатов.
Заявления Байдена стали значительным отходом от позиции Демократической партии, которая несколько лет назад подталкивала к сокращению бюджетов полиции.
Напомним, после гибели при задержании рецидивиста Джорджа Флойда и начавшихся массовых погромов в американских и европейских городах ряд официальных лиц, СМИ и представителей общественных организаций призывали к сокращению финансирования правоохранительных органов США.