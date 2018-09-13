«Встреча лидеров» стран — членов ОДКБ состоится 16 мая в Москве. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

Лидеры государств-участников ОДКБ на встрече в Москве обсудят вопросы углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне исходящих угроз с территории Афганистана, а также уделят внимание вопросам биологической безопасности.

На саммит отправился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также ожидаются его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Одной из главных тем переговоров станут вопросы развития кооперации и совместная работа стран над импортозамещением.

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