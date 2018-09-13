16 Мая
 
15:07

Путин назвал основную задачу биолабораторий в странах бывшего СССР

Проблема размещения биолабораторий с ведома Пентагона на постсоветском пространстве вызывает большую обеспокоенность. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

15:05

Владимир Путин. kremlin.ru

15:05

Лукашенко заявил о желании стран Запада продлить конфликт на Украине

Западные страны хотят максимально продлить конфликт на Украине с целью ослабления России, заявил 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

15:05

Путин оценил работу ОДКБ по линии противодействия терроризму

Правоохранительные органы стран ОДКБ смогли наладить хорошее взаимодействие в борьбе с преступностью. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

15:04

Военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад — Лукашенко

Военное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также членство Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются отрезвляющим для стран Запада и без него в республике была бы война. Об этом 16 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

15:04

Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ

Содружеству независимых государств нужно предоставить статус наблюдателя при ОДКБ. Об этом 16 мая сообщил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

15:00

Лукашенко знает, что помогло бы избежать «адских» санкций Запада

Для противодействия внешнему давлению в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо усилить политическое взаимодействие. Об этом 16 мая в ходе саммита ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

15:00

Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярного мира — Лукашенко

Коллективный Запад ведёт борьбу за сохранение своих позиций и не хочет смириться с уходом в прошлое однополярного мира. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

14:58

Путин назвал стоящие перед ОДКБ первостепенные задачи

Организация Договора о коллективной безопасности получила важный опыт в январе 2022 года в связи с событиями в Казахстане. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

14:57

Лукашенко предложил применить в ОДКБ опыт Китая по ИТ-безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ОДКБ использовать китайский опыт в сфере ИТ-безопасности. Об этом белорусский лидер заявил 16 мая на саммите стран ОДКБ.

14:53

Путин напомнил об успехе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Успех ОДКБ в январе 2022 года свидетельствует о зрелости организации. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

14:51

Лукашенко заявил, что НАТО «агрессивно наращивает мускулы»

Военный блок НАТО наращивает мускулы, заявил 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

14:51

Лукашенко: НАТО агрессивно наращивает мускулы

НАТО агрессивно наращивает мускулы, вовлекая в себя некогда нейтральных Финляндию и Швецию. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите глав государств — членов ОДКБ, который проходит в Москве.

14:50

Путин назвал критерий зрелости ОДКБ

За прошедшие десятилетия ОДКБ существенно окрепла и обрела заслуженный авторитет. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

14:36

«Нас завтра может не быть» — Лукашенко раскритиковал партнёров по ОДКБ

В отличие от событий в январе, сейчас страны ОДКБ не демонстрируют должного единства и уровня взаимовыручки. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.

14:35

В саммите ОДКБ принимают участие лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

14:34

Ожидается, что на саммите будут подписаны многочисленные документы, в частности, заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности.

14:31

В Москве начал работу саммит ОДКБ.