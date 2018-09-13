Путин назвал основную задачу биолабораторий в странах бывшего СССР
Проблема размещения биолабораторий с ведома Пентагона на постсоветском пространстве вызывает большую обеспокоенность. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
Лукашенко заявил о желании стран Запада продлить конфликт на Украине
Западные страны хотят максимально продлить конфликт на Украине с целью ослабления России, заявил 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Путин оценил работу ОДКБ по линии противодействия терроризму
Правоохранительные органы стран ОДКБ смогли наладить хорошее взаимодействие в борьбе с преступностью. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
Военное взаимодействие Союзного государства отрезвляет Запад — Лукашенко
Военное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также членство Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются отрезвляющим для стран Запада и без него в республике была бы война. Об этом 16 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ
Содружеству независимых государств нужно предоставить статус наблюдателя при ОДКБ. Об этом 16 мая сообщил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
Лукашенко знает, что помогло бы избежать «адских» санкций Запада
Для противодействия внешнему давлению в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо усилить политическое взаимодействие. Об этом 16 мая в ходе саммита ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярного мира — Лукашенко
Коллективный Запад ведёт борьбу за сохранение своих позиций и не хочет смириться с уходом в прошлое однополярного мира. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
Путин назвал стоящие перед ОДКБ первостепенные задачи
Организация Договора о коллективной безопасности получила важный опыт в январе 2022 года в связи с событиями в Казахстане. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
Лукашенко предложил применить в ОДКБ опыт Китая по ИТ-безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ОДКБ использовать китайский опыт в сфере ИТ-безопасности. Об этом белорусский лидер заявил 16 мая на саммите стран ОДКБ.
Путин напомнил об успехе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Успех ОДКБ в январе 2022 года свидетельствует о зрелости организации. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
Лукашенко заявил, что НАТО «агрессивно наращивает мускулы»
Военный блок НАТО наращивает мускулы, заявил 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: НАТО агрессивно наращивает мускулы
НАТО агрессивно наращивает мускулы, вовлекая в себя некогда нейтральных Финляндию и Швецию. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите глав государств — членов ОДКБ, который проходит в Москве.
Путин назвал критерий зрелости ОДКБ
За прошедшие десятилетия ОДКБ существенно окрепла и обрела заслуженный авторитет. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«Нас завтра может не быть» — Лукашенко раскритиковал партнёров по ОДКБ
В отличие от событий в январе, сейчас страны ОДКБ не демонстрируют должного единства и уровня взаимовыручки. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.
В саммите ОДКБ принимают участие лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Ожидается, что на саммите будут подписаны многочисленные документы, в частности, заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности.
В Москве начал работу саммит ОДКБ.