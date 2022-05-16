Липецк, 16 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

16 мая выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 150 тыс. 574 случая заражения.

За весь период наблюдения 145 тыс. 753 человека выписан после курса лечения, в том числе 67 — за последние сутки.

За весь период скончались 3745 человек. Подтверждено три новых летальных случая.