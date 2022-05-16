София, 16 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. С 1 июля нынешнего года в Болгарии буду повышены размеры минимальной заработной платы и пенсий. Об этом 16 мая заявил болгарский министр социальной политики Георгий Гьоков, передает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

По словам Гьокова, в настоящее время правительственная коалиция Болгарии обсуждает детали указанного механизма.

«Для этого мы выделим из государственного бюджета необходимые средства, — отметил, в частности, он. — Вопрос заключается лишь в том, как реализовать этот проект без угрозы роста инфляции и подорожания товаров первой необходимости».

Напомним, в настоящее время минимальная зарплата в Болгарии составляет 710 левов ($377), а средние пенсионные выплаты не превышают 500 левов ($266). При этом почти две трети болгарских граждан не в состоянии оплачивать коммунальные услуги и покупать качественные продукты.