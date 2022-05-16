Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Петербургский школьник скончался, после того как вместе с друзьями вдохнул газ для зажигалок, сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pixabay.com Горящая зажигалка

Несчастный случай произошел ночью 16 мая. Как стало известно ИА REGNUM, около 01:34 мск в полицию обратился прохожий, который сообщил, что у магазина на улице Симонова, 4/1, группа подростков из пяти человек надышалась газом для зажигалок, а один из них, убегая от взрослых, упал с высоты собственного роста. Прибывший на место происшествия наряд полиции и инспектор по делам несовершеннолетних застали 13-летнего подростка в бессознательном состоянии.

«Полицейские вызвали «скорую» и до ее приезда оказывали ребенку первую помощь. Прибывшие медицинские работники предприняли реанимационные меры, однако подросток скончался в машине», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии.

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, подростки, вместе с которыми погибший гулял в тот вечер, были госпитализированы в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. Все они учащиеся седьмых классов, четверо, в том числе жертва трагедии, обучались в одной школе, пятый знакомый учился в другом учебном заведении.