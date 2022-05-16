Белгород, , 13:03 — REGNUM В некоторых школах девяти приграничных муниципалитетов Белгородской области праздники «Последнего звонка» пройдут в онлайн-формате, сообщил 16 мая на оперативном совещании в правительстве региона министр образования Андрей Милёхин.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

В 13 районах и горокругах запланированы классические линейки, однако пригласят на них только первоклассников и учеников 4, 9 и 11-х классов. Из-за «жёлтого» уровня террористической опасности и близости к границе традиционные очные праздники не состоятся в некоторых школах Краснояружского, Борисовского, Белгородского, Волоконовского, Вейделевского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Выездные экскурсии для школьников возможны при согласовании с главами районов, но действует запрет на выезд к водоёмам. Губернатор Вячеслав Гладков призвал обсудить вопрос выпускных с родительской общественностью.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти также планируют ввести трёхдневный запрет на продажу алкогольной продукции в период проведения «Последних звонков».

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