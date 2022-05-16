Абакан, 16 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Аномальная жара ожидается в Хакасии, сообщили ИА REGNUMиа в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Andrew Bowden Жара

По прогнозам синоптиков, 17–19 мая в Хакасии столбики термометров поднимутся выше +30 °C. Жителей просят соблюдать меры предосторожности в связи с аномальной жарой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аскизском районе республики сохраняется максимально высокий класс пожарной опасности (пятый), в ряде районов — четвёртый.

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