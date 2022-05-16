Москва, 16 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Магазин мобильных приложений NashStore для смартфонов на Android запустили в России. Об этом 16 мая сообщил разработчик сервиса «Цифровые платформы».

Приложения в мобильном телефоне

В магазине уже представлено более 1 тыс. программ. В частности, приложения «Альфа-банк», «СберМаркет», «Совкомбанк», видеосервиса RuTube, онлайн-кинотеатра Wink.

Система платёжных сервисов на NashStore пока недоступна, она появится позже.