Кишинёв, 16 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) направили в посольства разных стран, аккредитованных в республике письмо с призывом не вмешиваться в молдавскую внутреннюю политику. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Партии социалистов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«В письме выражается обеспокоенность попытками некоторых внешних сил втянуть Республику Молдова в широкомасштабный военный конфликт», — отметили в пресс-службе.

Авторы обращения призвали иностранных послов публично сообщить свою позицию по данному вопросу.

Напомним, ранее представители киевского режима неоднократно призывали Кишинёв силовым путём решить приднестровский конфликт. Также они заявляли о готовности напасть на Приднестровье.